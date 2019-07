4 luglio 2019- 20:33 Fi: coordinatori, sì rinnovamento ma no a 'metodo Toti'

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Sì al processo di rinnovamento del partito, ma no a quello che potrebbe essere definito il 'metodo Toti'. E' questa la linea che avrebbero espresso i coordinatori regionali di Forza Italia durante la riunione di oggi con Silvio Berlusconi, dicendosi quindi contrari a partecipare all'assemblea promossa per sabato prossimo dal presidente della Regione Liguria. Un'iniziativa, avrebbero sottolineato alcuni, che appare nata contro il partito. A Totti sarebbe stato rimproverato un atteggiamento politicamente aggressivo e poco rispettoso delle dinamiche interne al partito. Tra i più duri Massimo Mallegni, Giuseppe Moles e Ugo Cappellacci.Disponibilità quindi ad un rinnovamento che parta anche dall'elezione dei coordinatori regionali, ma riconoscendo sempre come unico leader Silvio Berlusconi.