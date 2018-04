25 aprile 2018- 14:32 Fi: Di Battista a Marina Berlusconi, io via per scelta e non per condanne (2)

(AdnKronos) - "Sono fiero della persona - incalza l'esponente M5S - che sono e questo lo devo innanzitutto a mio padre, un piccolo imprenditore che non ha mai abbassato la testa o cercato la via più facile. Anche lui non si è guadagnato un posto nei libri di storia ma si è guadagnato un posto fondamentale nella mia vita. Perché mi ha insegnato l'amore per la legalità e l'intransigenza. Mi ha insegnato ad esser bravo (spero di esserci riuscito) e non ad esser furbo". "Mi basta questo Signora Berlusconi - conclude Di Battista - e soprattutto mi inorgoglisce l'essere uscito dal Parlamento per mia volontà e non per via di una condanna per frode fiscale come successo a suo padre. Ognuno ha i suoi modelli, le sue aspirazioni e gli esempi da seguire", conclude.