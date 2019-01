25 gennaio 2019- 12:07 Fi: domani a Padova gilet azzurri in piazza

Padova, 25 gen. (AdnKronos) - Per celebrare i 25 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, Forza Italia organizza in tutto il Veneto dei gazebo informativi per ribadire la propria contrarietà al governo Lega-5 Stelle. A Padova il presidio si terrà domani, sabato 26 gennaio, dalle 9 alle 12 in Piazza della Frutta, dove gli attivisti indosseranno i gilet azzurri. Alle ore 11 i parlamentari e i consiglieri regionali incontreranno gli organi di informazione.