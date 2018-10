11 ottobre 2018- 14:34 Fi: Fontana, Spizzirri sospeso da partito e deferito a Probiviri

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Il signor Pietro Spizzirri è stato sospeso in via immediata, ai sensi dell’articolo 59 dello Statuto, dal movimento politico Forza Italia. Nonostante l’invito a non utilizzare il simbolo di Forza Italia e a non porre in essere comportamenti che violino norme statutarie, il signor Spizzirri ha continuato ad assumere comportamenti inaccettabili". Lo annuncia il responsabile organizzativo di Forza Italia, Gregorio Fontana."Con tale atto, sempre secondo quanto previsto dallo Statuto, è aperto d'ufficio nei suoi confronti -aggiunge l'esponente azzurro- un provvedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri". Proprio questa mattina Spizzirri ha presentato 'Forza Salvini', "non un'organizzazione separata da Fi", ha spiegato, nata per "sostenere Salvini come leader del centrodestra".