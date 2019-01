26 gennaio 2019- 21:43 Fi: #forzaitalia25 trend social, 'con Berlusconi avviso sfratto a governo'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - “#forzaitalia25 in tendenza sui social da questa mattina. Arriva anche sulla rete l’affetto e la stima per il presidente Berlusconi oggi.... Forza Italia e’ pronta con il contributo dei suoi amministratori locali, dei sindaci, dei consiglieri regionali, dei presidenti di regioni, europarlamentari e soprattutto di tantissimi cittadini, a dare il suo contributo per cambiare l’Italia e l’Europa. Le foto di oggi testimoniano tanto entusiasmo e voglia di partecipazione. Con Berlusconi in campo daremo avviso di sfratto a questo governo contro natura”. Si legge in una nota dell’ufficio stampa del gruppo Fi alla Camera.