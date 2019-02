25 febbraio 2019- 10:53 Fi: Gelmini, 'da primarie Puglia segnale per centrodestra nazionale'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - Forza Italia sul territorio c’è, è forte e non teme di confrontarsi sul campo delle primarie. Proprio per questo a Bari e a Foggia i candidati del nostro partito hanno vinto. Un grande lavoro portato avanti dai nostri dirigenti, innanzi tutto Mauro D’Attis, Francesco Paolo Sisto e Dario Damiani, che hanno saputo anche trarre vantaggio dal contributo civico per costruire una proposta vincente". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Forza Italia -aggiunge- raccoglie così i frutti di un lavoro svolto negli anni di buon governo, resi ancora più esaltanti da un grande consenso territoriale. In questo modo ci prepariamo a vincere, il 26 maggio, con la formula che ancora una volta la gente dimostra di scegliere: un centrodestra unito che stride con l’attuale governo nazionale, inutile e pericoloso per il nostro Paese. È dal territorio infatti che, in tutti i modi, arriva il segnale di fine corsa per un esecutivo anomalo".