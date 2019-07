6 luglio 2019- 19:46 Fi: Gelmini, 'Toti ingeneroso, svolta e primarie nel segno nostro movimento'

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - "Non basta lo sventolare di qualche bandiera azzurra per annacquare la mancanza di rispetto che ingenerosamente Giovanni Toti continua a manifestare verso i parlamentari i dirigenti e i militanti di un partito, Forza Italia, per il quale si sono spesi, senza se e senza ma, in tutti questi anni difficili, sostenendo la coraggiosa battaglia di libertà avviata dal presidente Berlusconi. E’ nel solco della rivoluzione liberale promossa dal nostro presidente che parlamentari dirigenti, coordinatori regionali, militanti, governatori azzurri sono pronti alla nuova svolta, ma nel segno di Forza Italia e non per qualcos’altro, nemmeno bene identificato". Lo afferma la capogruppo di Fi alla Camera, Mariastella Gelmini."Le bandiere azzurre -aggiunge- sventolano davvero li’ dove si costruisce il futuro di Forza Italia, senza ricatti o ultimatum, ma con la consapevolezza che occorre attrezzarsi per affrontare e vincere nuove sfide, senza essere secondi a nessuno o funzionali al progetto di altri".