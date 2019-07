6 luglio 2019- 19:46 Fi: Gelmini, 'Toti ingeneroso, svolta e primarie nel segno nostro movimento' (2)

(AdnKronos) - "Mi auguro -dice ancora la capogruppo di Fi alla Camera- che finalmente siano terminate le stagioni -un tempo benedette proprio da Toti- prima a cieco sostegno di Salvini e della Lega e poi all’inseguimento di un improbabile girotondo sovranista con Giorgia Meloni. Noi parliamo con un’unica lingua del futuro del nostro partito: io stessa ho dato la disponibilità a candidarmi in qualsiasi forma, primarie, che per me non sono un tabù, o congresso che sia, affinché a fianco di Berlusconi ci sia una classe dirigente legittimata dal consenso, ma –a differenza di Toti– lo voglio fare solo dentro Forza Italia e in un quadro di regole condivise". "Mi auguro -conclude Gelmini- che si possa ricominciare a discutere presto del futuro dell'Italia. Sediamoci intorno al tavolo che deve definire le regole e iniziamo quanto prima a parlare di contenuti”.