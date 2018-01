FI: IMPRENDITORE AGRIGENTINO INDAGATO RINUNCIA A CANDIDATURA

27 gennaio 2018- 16:07

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - Marco Campione, l'imprenditore agrigentino indagato nell'ambito dell'inchiesta sul sistema di assunzioni a 'Girgenti Acque', la società che gestisce il sistema idrico a Palermo e di cui è amministratore delegato, non si candiderà alle Politiche del 4 marzo nelle liste di Forza Italia. Ad annunciarlo è lo stesso Campione. "Ho ringraziato il presidente Silvio Berlusconi e il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, per la proposta - dice - ma non potendo assicurare l’impegno che la carica imporrebbe, il mio senso di responsabilità e di rispetto mi obbliga a rinunciare".