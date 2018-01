FI: IN VENETO CORRE L'EDITORE FRANCESCHI DI GRAFICA VENETA

29 gennaio 2018- 15:25

Venezia, 29 gen. (AdnKronos) - In Veneto tra i rappresentanti della società civile Forza Italia schiererà Fabio Franceschi, imprenditore, nato a Camposampiero, nel padovano, classe 1969. Franceschi è presidente di Grafica Veneta. Dopo la perdita prematura del padre Fabio subentra nell'azienda di famiglia assumendone il comando nel 2001 e trasformandola nella più importante azienda produttrice di libri e in quella con il più alto indice di reddittività in Europa. E' l'unica realtà in grado di stampare, rilegare e consegnare un volume in tutto il mondo in meno di 24 ore. Fabio Franceschi ha fatto parte dei consigli di Confindustria provinciale di Padova e del Veneto con delega alla tecnologia ed innovazione. L'università patavina gli ha conferito una laurea honoris causa in ingegneria meccanica per i suoi meriti imprenditoriali. "Ho ricevuto molto dalla vita, successo e fortuna - spiega Franceschi - ora è tempo che io restituisca qualcosa alla comunità. Sono un imprenditore a servizio del Paese: l'Italia, che deve tornare protagonista in Europa".