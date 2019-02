21 febbraio 2019- 17:41 Fi: lancia manifesto 'mettiamo in cantiere la crescita', sabato a Milano

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Tav, infrastrutture, grandi opere e sviluppo per rilanciare l’economia italiana. Questi i temi al centro dell’incontro che si terrà sabato prossimo 23 febbraio, a Milano, intitolato 'Mettiamo in cantiere la crescita'. All'evento, al via dalle 10.30 a Palazzo delle Stelline, in corso Magenta 61, parteciperanno numerosi parlamentari e consiglieri regionali lombardi di Forza Italia che, insieme ad alcuni professionisti ed esperti del settore, metteranno a punto un vero e proprio manifesto per le infrastrutture."Vogliamo dire sì alla crescita, sì allo sviluppo e sì al futuro -dice Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia e promotrice dell’incontro- in un contesto economico che vede il Paese al palo per effetto di una legge di Bilancio priva di investimenti e incentivi alla crescita". Forza Italia, "in occasione del suo venticinquesimo compleanno, vuole ribadire con determinazione la necessità di politiche che sostengano lo sviluppo, a partire appunto dal rilancio delle infrastrutture, delle imprese e del lavoro". E per l'esponente azzurra, "bisogna andare oltre l’immobilismo assistenzialistico imposto dal governo a trazione 5 Stelle, sbloccando le grandi opere e facendo ripartire l’ammodernamento del Paese".