21 febbraio 2019- 17:41 Fi: lancia manifesto 'mettiamo in cantiere la crescita', sabato a Milano (2)

(AdnKronos) - Il meeting si articolerà in due tavoli: ad introdurre quello tecnico saranno Matteo Perego, vice coordinatore e portavoce del movimento azzurro in Lombardia e Pietro Tatarella, vice coordinatore regionale di Fi in Lombardia. Animeranno il tavolo Paolo Foietta, ex commissario Tav; Andrea Cotrufo, presidente Quantum Investments e delegato Confindustria B20/G20; Edoardo Bianchi, responsabile Lavori pubblici e Infrastrutture Ance; Maura Carta, presidente Milano Serravalle; Franco Bettoni, presidente BreBeMi, Diego Sozzani, deputato azzurro e responsabile del dipartimento lavori pubblici, Alessandro Cattaneo, deputato di Fi e responsabile infrastrutture del gruppo parlamentare. Concluderà la capogruppo azzurra a Montecitorio, Mariastella Gelmini. Il tavolo politico sarà aperto dai saluti di Gianluca Comazzi, capogruppo azzurro in Regione Lombardia; Giulio Gallera, capo delegazione Fi in giunta Regione Lombardia; Fabrizio Sala, vice presidente e assessore alla ricerca in Regione Lombardia, Melania Rizzoli, assessore all’istruzione in Regione Lombardia; Alessandro Mattinzoli, assessore allo sviluppo economico in Regione Lombardia; Fabio Altitonante, commissario azzurro Città di Milano; Angelo Palumbo, presidente commissione infrastrutture in Regione Lombardia; Paolo Franco, consigliere regionale; Fabrizio De Pasquale, capogruppo al Comune di Milano; Marco Alparone, vice presidente commissione ambiente in Regione Lombardia. Ad animare il tavolo, Licia Ronzulli, vice presidente dei senatori azzurri, Giorgio Mulè, deputato di Fi e portavoce dei gruppi di Camera e Senato; Paolo Zangrillo, coordinatore regionale di Fi in Piemonte; Davide Bendinelli, coordinatore regionale azzurro in Veneto; Paolo Romani, senatore di Fi e già ministro dello sviluppo economico; Giancarlo Serafini, vice presidente della commissione agricoltura di Palazzo Madama, Laura Ravetto, deputata di Fi e responsabile dei dipartimenti in Lombardia; Massimiliano Salini, europarlamentare Fi; Alan Rizzi, sottosegretario in Regione Lombardia e Lara Comi, europarlamentare Fi.