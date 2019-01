18 gennaio 2019- 11:27 Fi: Lupi, 'sì ad appello Berlusconi ad altra Italia'

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - “L’appello ‘all’altra Italia’ del presidente Berlusconi nella sua lettera al 'Corriere della Sera' è condivisibile nel metodo e nel merito. Siamo sempre stati sostenitori di una politica che facesse della serietà, della sobrietà, della competenza, insomma della responsabilità e del saper fare i conti con la realtà, il suo perno". Lo afferma Maurizio Lupi, capo della delegazione 'Noi con l'Italia-Usei' alla Camera."L’onestà personale -aggiunge- è un prerequisito, non può essere il solo contenuto di una politica che non fa altro che suscitare e cavalcare indignazione e rabbia. La prima onestà di chi si impegna per il bene comune è l’onestà intellettuale, saper riconoscere e dire la verità ai cittadini, non illuderli con proposte irrealizzabili ma sostenerli nella soluzione dei problemi quotidiani, primo fra tutti il lavoro, con riforme realistiche basate sul dialogo e non sullo scontro che demonizza l’avversario. Mi sembra questo, ancora una volta, il valore dell’appello di Berlusconi, e il suo richiamo al cattolicesimo liberale di Luigi Sturzo e al Partito popolare che ne nacque non può che incontrare la mia adesione ideale”.