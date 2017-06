FI: MALAN, BENE CAUSIN E NISSOLI, PIù FORTI DOPO AMMINISTRATIVE

20 giugno 2017- 20:48

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - “Il primo turno delle elezioni amministrative ha segnato un importante punto di svolta nel centrodestra, in cui Forza Italia continua ad essere il movimento più votato. Non stupisce l'annuncio di Andrea Causin e di Fucsia Fitzgerald Nissoli che hanno deciso di aderire al nostro gruppo alla Camera". Lo dichiara Lucio Malan di Fi."Così come non stupisce quanto dichiarato dal capogruppo Brunetta sulla possibile adesione di altri parlamentari a Fi nel corso dell'estate. Ci sono tutte le premesse per costruire un'alleanza vincente per le prossime elezioni politiche. E prima di tutto, per vincere il turno di ballottaggio che ci aspetta domenica, un altro banco di prova in cui il centrodestra dovrà dimostrarsi, e sicuramente lo farà, il primo soggetto politico del Paese", conclude.