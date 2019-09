18 settembre 2019- 16:37 Fi: Mallegni-Dal Mas-Causin a Conzatti, 'battaglie si fanno nel partito, non andando a sinistra'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Abbiamo difeso la scelta di libera coscienza della ormai ex collega di partito Donatella Conzatti nell’astenersi sulla fiducia a Conte e speravamo che restasse in Forza Italia per affermare quei principi liberali, europeisti e non sovranisti che Silvio Berlusconi ribadisce ogni giorno. Purtroppo non è stato così. L’unica cosa che ci sentiamo di dirle è che le battaglie si fanno dentro, non fuori ed in particolare non andando a sinistra". Lo dichiarano in una nota il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Massimo Mallegni, e i senatori Franco Dal Mas e Andrea Causin.