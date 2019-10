28 ottobre 2019- 15:37 Fi: Miccichè, 'non voglio creare nuovo partito per il Sud, la mia era solo una provocazione' (2)

(Adnkronos) - "Significa che il Mezzogiorno è fuori da ogni agenda politica - dice ancora il Presidente dell'ars Gianfranco Miccichè - Se non il mese prima delle elezioni, quando i candidati vengono qui per dire quattro minchiate. Speravo anche che il mio partito dicesse qualcosa. Invece, niente". "Ma il problema non è il mio partito -spiega - nessuno ha detto una parola, e questo per me è un problema".E sull'eventuale nuovo partito per il Sud, insiste: "Non ho la forza né strutturale né economica per potere lanciare un nuovo partito". Eppure, nei giorni scorsi aveva detto che la "posizione che ha assunto Berlusconi nei confronti di Salvini è legittima, ma non è consona al mio passato e alle mie idee". Già nel 2011, sempre in polemica con La Lega, Miccichè aveva creato lista Grande Sud. Ma oggi spiega: "Era solo una provocazione, lo ribadisco. Resto in Forza Italia, che è il mio partito". E sull'incontro che si dovrebbe tenere oggi con il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, per alcuni chiarimenti dopo le tensioni dei giorni scorsi sui vitalizi e sull'attuale finanziaria nell'isola, taglia corto: "Ma quale incontro? Io non avrei problemi a incontrarlo. Ma non è previsto alcun incontro con il Governatore...".