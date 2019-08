4 agosto 2019- 12:17 Fi: Mulè, 'coerenza valore non negoziabile'

Roma, 4 ago. (AdnKronos) - “Forza Italia non vive alcuna crisi di identità, come ribadito dal presidente Berlusconi. Abbiamo idee chiarissime: la prima è mandare al più presto a casa questo governo che fa il male del Paese. Siamo il perno del centrodestra e rivendichiamo la nostra tradizione democratica, moderata e liberale". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Camera e Senato. "C’è poi chi, folgorato sulla via dell’opportunismo, gioca a fare il leader con i voti degli altri spacciandosi per il 'nuovo'. Sappiamo com’è finita in passato: la coerenza -conclude- è un valore non negoziabile".