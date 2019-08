1 agosto 2019- 19:15 Fi: Ravetto, 'occasione persa e fatale errore'

Roma, 1 ago. (AdnKronos) - "Quello che sta accadendo in queste ore in Forza Italia non è solo un'occasione persa ma anche un fatale errore, perchè la risposta alla palude in cui ci troviamo era l'avvio di un percorso democratico vero e partecipato basato su un confronto tra opzioni politiche e non certo l'ennesimo tavolo di nomenclatura che ha come unico scopo la tutela di se stessa e di qualche amico da riportare in Parlamento". Lo afferma la deputata di Fi, Laura Ravetto.