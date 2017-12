FI: RIPARTE DA ASSAGO IL RILANCIO DEL PARTITO SUL TERRITORIO (2)

3 dicembre 2017- 14:37

(AdnKronos) - "Siamo le gambe - sottolinea ancora Musella - sulle quali marceremo e arriveremo ai grandi risultati che il nostro partito ha nel suo dna. Stiamo crescendo come percentuali. Siamo quasi al 17% rispetto alla Lega che è al 15% e questo ci fa ben sperare. Non basta. Per potere governare bene questo paese bisogna fare di più" fa appello il coordinatore provinciale.Rivolgendosi ai, presenti, tra sindaci del milanese, coordinatori e parlamentari, spiega di sapere che "molti di voi hanno avuto problemi anche all'interno del partito, che non è stato facile rimettere in piedi 120 responsabili su 130 Comuni, e arriveremo anche agli altri 10. Non è stato semplice. Ma bisogna partire perché se a marzo si va alle elezioni, dobbiamo iniziare adesso a porci il problema di rimettere in piedi il partito, comune per comune, per arrivare alle regionali e alle politiche con grande forza e solidità". Quindi un appello a essere "inclusivi, che significa - spiega - lavorare affinché il partito sia unito, non ci siano mal di pancia e se ci sono cercare di risolvere problemi e non creare nuove spaccature"."Create unità - l'appello - perché dall'unità si vince, dall'unità nel partito e con le altre forza politiche si vince alle amministrative e alle prossime politiche".