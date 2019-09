22 settembre 2019- 11:33 Fi: Schifani, 'Noi alternativi a Renzi, con Salvini confronto su alcuni temi'

Palermo, 22 set. (AdnKronos) - "Forza Italia non guarda certamente verso Renzi, sono storie e appartenenze diverse. Non guarda certo a sinistra. Noi siamo competitivi a Renzi, per essere chiari. Forza Italia è alternativa a Renzi, mentre con Salvini si confronta su alcuni temi". Lo ha detto all'Adnkronos Renato Schifani (Fi) parlando del partito. "Nel centrodestra c'è un dibattito aperto sulla legge elettorale - dice Schifani - speriamo di essere uniti nella proposta da fare alla maggioranza, dove l'ipotesi del referendum del maggioritario secco di 630 candidati per collegio non trova grandi consensi, mentre occorre salvare almeno una parte di rappresentanza nel proporzionale. Il confronto è aperto come su tutte le leggi elettorali. Io ho lanciato l'ipoetsi del porcellum corretto".