24 giugno 2019- 11:54 Fi: Scilla, 'ottima scelta Carfagna-Toti'

Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - “Come sempre il Presidente Berlusconi ha trovato la giusta ed appropriata soluzione per il rilancio del nostro movimento. Ottima la scelta di affidare al duo Toti-Carfagna il coordinamento nazionale di Forza Italia, fino alla celebrazione del congresso da tenersi entro fine anno”. Lo dice il Commissario di Forza Italia nella provincia di Trapani, Toni Scilla.“La scelta di Mara Carfagna mette in evidenza inequivocabilmente la vittoria della linea politica intrapresa e perseguita dal nostro commissario regionale Gianfranco Micciche`. Serve un vero ed efficace rilancio socio economico del mezzogiorno d’Italia. Al Sud serve piu` scuola, piu` sanita`, piu` ferrovia, piu` strade, piu` agricoltura, piu` pesca. Tutto questo per recuperare il gap con le altre regioni eliminando completamente la diversa velocita` con cui camminano il Nord ed il Sud della nazione. Mara Carfagna – aggiunge Scilla - e` l’interprete naturale di questa proposta politica fortemente territoriale e meridionalista, assolutamente vincente, come dimostra il 17% conseguito in Sicilia dal Presidente Micciche` nelle ultime elezioni europee. Una proposta politica in grado di assicurare a Forza Italia il corretto equilibrio, inclusivo e non divisivo, tra istanze nordiste e sudiste ed il naturale, appropriato ed imprescindibile ruolo all’interno del centro destra che, prima possibile, deve tornare a governare l’Italia per realizzare le riforme liberali e liberiste gia` avviate dai precedenti governi Berlusconi per assicurare benessere e prosperita` a tutti gli italiani. Spero - conclude Scilla - che al piu` presto, iniziando magari dalla Sicilia, Gianfranco Micciche` e Mara Carfagna possano determinare un momento di incontro/confronto con tutti quelli che nel partito, e non solo, vogliono impegnarsi a rifare grande il nostro movimento all’interno di un grande centro destra di governo”.