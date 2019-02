25 febbraio 2019- 11:07 Fi; Sisto, 'primarie Puglia dimostrano forza partito'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - "La grande partecipazione alle primarie del centrodestra per i candidati sindaco di Bari e Foggia e l’affermazione degli esponenti di Forza Italia dimostrano che il nostro partito c’è e che sta vivendo una fase di grande rilancio che comincia proprio dai territori”. Lo afferma Francesco Paolo Sisto, coordinatore di Forza Italia per Bari città e provincia. “Per tutelare quella unità della coalizione e del popolo di centrodestra che è da sempre il nostro mantra -prosegue- insieme a Mauro D’Attis e Dario Damiani abbiamo deciso di partecipare ad una competizione che concettualmente non amiamo: volevamo giocare a golf (candidato unico), abbiamo accettato di giocare a rugby (primarie), e abbiamo fatto meta! Per Forza Italia è una grande soddisfazione aver scelto le figure che poi si sono dimostrate le più amate”. Quanto alle comunali di Bari, per il deputato azzurro “Pasquale Di Rella sarà un ottimo sindaco, proprio grazie alla sinergia fondamentale con Fabio Romito e Filippo Melchiorre, perché solo tutti insieme si vince”.