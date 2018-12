1 dicembre 2018- 18:36 Fi: Tajani, 'Altra Italia' per allargare confini a maggioranza italiani

Roma, 1 dic. (AdnKronos) - "Noi correremo con la lista di Forza Italia, allargheremo i confini del nostro movimento, aprendoci alle liste civiche, a movimenti cattolici, liberali, socialisti e riformisti a quella che noi chiamiamo l''Altra Italia'. Non è un partito, non è un'altra forza politica, è quella grande maggioranza di italiani che non si riconosce nel governo gialloverde". Lo spiega Antonio Tajani, vicepresidente del partito, presente a Roma in uno dei gazebo organizzati oggi e domani in tutto il territorio nazionale per manifestare contro la legge di Bilancio. "E questo probabilmente -aggiunge- sarà anche inserito nel simbolo, la bandiera di Forza Italia ci sarà, la lista sarà di Forza Italia, ma sarà presente un segnale nel simbolo che indica la nostra voglia di allargarci, di riformarci, di aprire le nostre porte, di creare una prospettiva per il futuro di questo Paese quando il governo cadrà. Noi siamo pronti, l'Italia ha bisogno di persone preparate, di gente capace, esperta, in grado di governare".