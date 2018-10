6 ottobre 2018- 16:07 Fi: Tavolo su sanità a IdeeItalia, Lombardia funziona con pubblico-privato (3)

(AdnKronos) - "La sanità pubblica è libera: tutti - ha sottolineato Stefano Carugo, direttore dipartimento cardio-respiro Asst Santi Paolo e Carlo di Milano - possono essere curati nelle nostre strutture e la sanità lombarda è al top. Non diamo per scontate queste cose che però rappresentano un grande successo del nostro modello sanitario. A fronte del blocco nazionale delle assunzioni, negli ultimi anni calano sempre più gli investimenti il che rende difficile la gestione di questo modello". A rivendicare la bontà del sistema sanitario lombardo Giulio Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia. "L’alchimia tra sanità pubblica e privata rende la regione Lombardia la migliore d’Italia. La sanità di qualità la fanno i professionisti che erogano servizi straordinari con passione e dedizione, ma sono stati anche messi in condizione di operare al meglio, dalle scelte della politica che nel tempo hanno costruito questa sanità. Quello che sceglie la politica ha un riflesso concreto nella vita delle persone e se le scelte sono giuste e guardano ai problemi della gente".