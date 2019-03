5 marzo 2019- 19:31 Fi: toccata quota 100mila iscritti, al via congressi

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Raggiunta quota centomila iscritti, Forza Italia inaugurerà a partire da metà marzo la stagione congressuale. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito, il vicepresidente, Antonio Tajani, e il responsabile organizzativo, Gregorio Fontana."Il 2019 -ha ricordato quest'ultimo- sarà l'anno dei 25 anni di Forza Italia, per ricordare i successi dal '94 ad oggi. Guardiamo alle nostre radici con orgoglio e ci prepariamo alla campagna elettorale per le elezioni amministrative, europee, ma anche per le prossime politiche, che vedranno il centrodestra di nuovo vittorioso per il governo del Paese".