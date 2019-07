5 luglio 2019- 19:10 Fi: Toti 'bombarda' quartier generale, attesa per convention domani/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Parole più concilianti da parte della coordinatrice azzurra al termine dell'incontro, confermando comunque che non sarà all'iniziativa di domani, perchè "non è una manifestazione di partito ma uno spazio di confronto libero e costruttivo a cui guarderò con interesse". Più polemiche altre esponenti del partito. I toni di Toti, lamenta Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera, "non mi appartengono e non li comprendo. C’è bisogno di un profondo rinnovamento ma nulla da bombardare". "Si dimetta da coordinatore, non faccia scissioni e si confronti alla pari, non da avvantaggiato, nel congresso che il presidente Berlusconi ha indetto", chiede invece Michaela Biancofiore. Quale sarà la risposta di Toti? Manterrà la promessa di una manifestazione che non divida ma contribuisca al rinnovamento di Forza Italia? Non resta che aspettare l'appuntamento di domani pomeriggio a Roma, alle 14,30 al teatro Brancaccio.