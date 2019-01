12 gennaio 2019- 10:48 Fi: Toti, 'chi vuole Berlusconi a Europee cerca suo ombrello'

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Consiglieri a Berlusconi di spendere meglio la sua energia per fare un nuovo centrodestra". Coloro che vogliono una sua candidatura alle Europee "sperano di essere rieletti nella scia e di scaricare un po' di responsabilità ancora una volta su di lui senza assumersene in proprio". Lo dice Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg24."Io -ribadisce- gli ho consigliato di non candidarsi, ma semplicemente perchè credo che un uomo con la sua storia non abbia nulla di più da dimostrare e che il partito Forza Italia, o quel che diventerà Forza Italia (perchè mi auguro che i partiti del centrodestra sappiano trasformarsi profondamente), debba avere un esame di maturità, la sua classe dirigente deve essere nelle condizioni di mettersi alla prova lealmente, con coraggio e non dietro l'ombrello di Berlusconi, che come sempre ha protetto tutti nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte".