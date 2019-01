19 gennaio 2019- 16:41 **Fi: Toti, 'non scappo ma senza confronto divorzio sempre possibile'**

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - “Leggo sui giornali e colgo nello strisciante dibattito tra social e chat di whatsapp uno stupefacente interesse per una cena tra amici a Roma di qualche sera fa. Per quanto mi riguarda, ma credo di parlare anche a nome dei poveri commensali, nessuno ha mai pensato di scappare. Certo, come nelle famiglie, il divorzio è sempre possibile, e magari è possibile anche costruirsi una nuova vita felice, ma resta sempre l’ultima ratio, resta sempre una sconfitta per tutti. E di sconfitte ne abbiamo già vissute un po’. La via maestra è quella del confronto, davanti al nostro mondo". Lo scrive Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, in un lungo post su Facebook.