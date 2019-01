18 gennaio 2019- 09:07 Fi: Urbani, 'ridiscesa in campo Berlusconi sarà insuccesso'

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - La candidatura alle prossime Europee di Silvio Berlusconi è "un’operazione che non ha alcun senso politico. Lo dico con amarezza, ma ormai l’ex premier ha esaurito la sua funzione storica. Ha dato le carte per vent’anni, è durato anche più del previsto, ora basta. La sua ridiscesa in campo sarà un insuccesso totale. Gli italiani non gli credono più". Lo dice Giuliano Urbani, in'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.