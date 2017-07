FIAMME NEL RAGUSANO, PAURA E DANNI: DISTRUTTA PINETA

1 luglio 2017- 07:44

Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Ancora fiamme a Chiaramonte Gulfi, grosso centro del ragusano, dove per tutta la notte sono stati al lavoro i vigili fuoco, gli operai forestali e la Protezione civile. Diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni lambite dal fuoco. La pineta è andata quasi del tutto distrutta. Sono ancora numerosi i focolai accesi. L'incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Rossa e San Marco, in una zona boschiva nei pressi di molte aziende del territorio. E i Canadair sono intervenuti solo dopo qualche ora perché impegnati in altre zone della Sicilia. A causa del vento e del forte caldo, l'incendio è divampato per km. La forte coltre di fumo è arrivata anche all'interno del centro abito, tra le vie Ciano e zona San Giovanni.