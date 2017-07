FIAMME SULL'A14, TIR SBANDA E PRENDE FUOCO

10 luglio 2017- 09:54

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Autostrade per l'Italia comunica che sull'A14 Bologna-Taranto è stato chiuso il tratto tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara, a causa di un incidente avvenuto alle 5.30 che ha visto un mezzo pesante sbandare e prendere fuoco dopo aver urtato le barriere centrali. Sul luogo dell'incidente, avvenuto al km 408,5, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e dei soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara. Attualmente si registra un chilometro di coda in direzione nord e per gli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Lanciano per poi rientrare in A14 ad Ortona dopo aver percorso la SS16 Adriatica.