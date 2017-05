FIAMM-HITACHI: PRESIDENTE NAKAGAWA, RENDERE IL MARCHIO ANCORA PIù RICONOSCIUTO AL MONDO

16 maggio 2017- 16:52

Vicenza, 16 mag. (AdnKronos) - Oggi presso la sede Fiamm di Montecchio Maggiore si è tenuto il primo incontro dopo la joint venture con Hitachi Chemical. L’operazione, partita il 28 novembre scorso, ha sancito l’acquisizione del 51 per cento di Fiamm Energy Tecnology. Attraverso questo accordo, Fiamm ha l’obiettivo di rafforzare gli asset strategici del gruppo e il presidio dei mercati di interesse, consolidando il proprio ruolo nel settore dell’accumulo di energia e il potenziamento delle capacità produttive. “Hitachi Chemical” si avvarrà, infatti degli stabilimenti produttivi e della rete di vendita e distribuzione di Fiamm in Europa, dove l'azienda italiana detiene importanti quote di mercato nel settore delle batterie al piombo per l'automotive e per applicazioni industriali e dove il marchio gode di notorietà e reputazione.Misao Nakagawa, presidente del Consiglio di amministrazione di Fiamm Energy Technology S.p.A., multinazionale del Gruppo giapponese “Hitachi Chemical Co. Ltd.”, ha aperto l’incontro con il personale Fiamm in arrivo dalle varie sedi italiane. Obiettivo dell’evento è condividere il piano operativo di sviluppo centrato sulla crescita sostenibile attraverso la diffusione dei principi di sicurezza e rispetto e la cultura del dialogo tra le diverse divisioni aziendali. Le leve che governeranno il 2017 saranno volte a cogliere le grandi opportunità collegate all’uso di energia. Sono noti infatti, in questo settore, gli sviluppi a livello planetario che vedono la richiesta di un suo accumulo permanente, spiega una nota.