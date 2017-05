FIAMM-HITACHI: PRESIDENTE NAKAGAWA, RENDERE IL MARCHIO ANCORA PIù RICONOSCIUTO AL MONDO (2)

16 maggio 2017- 16:52

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Al centro dell’incontro ci sono stati temi come la diminuzione delle emissioni di CO2, l’attenzione per l’equilibrio professionale e personale delle Risorse Umane, il focus sull’innovazione, basati sul consolidamento delle linee guida aziendali. La strategia per il 2017 prevede il potenziamento dei nuovi prodotti, la valorizzazione dei mercati di nicchia, la ricerca di alleanze e sinergie, la revisione di prodotti e linee di business per accelerare la crescita globale.“Ora che l’accordo con Hitachi Chemical è operativo, Fiamm è maggiormente strutturata per accogliere la sfida della globalizzazione – ha affermato Misao Nakagawa, presidente del Consiglio di Amministrazione - Vogliamo rendere il nostro marchio ancora più riconosciuto nel mondo, puntando sulla sostenibilità del lavoro per le nostre persone e sull’attenzione per l’ambiente, crescendo in modo etico ma anche determinato con le nostre soluzioni che aiutano l’innovazione”. Il fatturato del 2016 si è attestato su un valore di 410 milioni di Euro, con un EBIT che ha raggiunto i 15 milioni di euro. Per quanto riguarda il Business Mobility Power Solutions, il fatturato si è attestato a 257 milioni di euro con un importante trend di crescita per i canali a marchio. Il canale domestico FIAMM ha raggiunto le 830.000 batterie vendute assieme ai sistemi Stop&Start, che a fine 2016 hanno registrato un valore superiore ad 1.3 milioni di pezzi, con un aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Per quanto concerne il Business Reserve Power Solutions, in cui Fiamm è uno dei primi 3 produttori a livello europeo e in Italia, il fatturato si è attestato a 153 milioni di euro. In un mercato sostanzialmente stabile, l’azienda ha confermato la propria quota di mercato.