FIEG: CERBONE ELETTO PRESIDENTE AGENZIA NAZIONALI STAMPA

29 maggio 2017- 17:28

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - L’Assemblea della Categoria delle agenzie nazionali di stampa associate alla Fieg si è riunita oggi, nella sede di Roma della Federazione. L’Assemblea, si legge in una nota, ha provveduto al rinnovo della carica di Presidente della categoria, per la quale è stato eletto Giuseppe Cerbone, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop., che entra di diritto a far parte del Consiglio Federale della Fieg. Al neo eletto, le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente della Fieg, Maurizio Costa.