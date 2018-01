FIERAGRICOLA: AL VIA A VERONA DA DOMANI LA 113MA EDIZIONE

30 gennaio 2018- 14:12

Verona, 30 gen. (AdnKronos) - La Politica agricola comune e l’Agricoltura 4.0 sono al centro del convegno inaugurale della 113ª edizione di Fieragricola, la manifestazione internazionale dedicata al settore primario, al via domani alla Fiera di Verona e in programma fino a sabato 3 febbraio. L’appuntamento è alle 10.30, nell’Auditorium Verdi del Palaexpo della fiera, per i saluti istituzionali di Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, Federico Sboarina, sindaco di Verona, Pino Caldana, vicepresidente della Provincia di Verona, Luca Zaia, governatore della Regione Veneto e Andrea Olivero, viceministro delle Politiche agricole. A seguire il dibattito 'Futuro primario. Dalla Politica agricola comune all’agricoltura 4.0, le prossime sfide dell’agricoltura italiana ed europea' a cui partecipano il Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Herbert Dorfmann, europarlamentare componente della Commissione Agricoltura, e Fabrizio De Filippis, docente di economia e politica agroalimentare dell’Università Roma 3.All’evento, moderato dal giornalista Gerardo Greco, intervengono anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali agricole: Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti, Secondo Scanavino, presidente della Confederazione italiana agricoltori, e Giordano Emo Capodilista, membro commissione nazionale Confagricoltura con delega all’internazionalizzazione.