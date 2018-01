FIERAGRICOLA: AL VIA A VERONA DA DOMANI LA 113MA EDIZIONE (2)

30 gennaio 2018- 14:12

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Fieragricola 2108: la manifestazione di Veronafiere, nata nel 1898 e biennale dal 2004, da 120 anni porta l’innovazione in agricoltura, dalla meccanica alla zootecnia. Dieci i padiglioni occupati, oltre 1.000 espositori, una superficie netta di 57mila metri quadrati (+4,4% sull’edizione precedente), un’area demo esterna di 7.500 metri quadrati allestita per gli Special Show, 980 animali (+63%), più di 120 convegni in calendario e delegazioni commerciali estere provenienti da 33 Paesi del mondo.