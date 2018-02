FIERAGRICOLA: MARTINA, TRA LE RASSEGNE EUROPEE PIù IMPORTANTI

2 febbraio 2018- 18:59

Verona, 2 feb. (AdnKronos) - "La Fieragricola di Verona si conferma una delle rassegne sull’agricoltura più importanti a livello europeo, di cui si percepisce la crescita e la costante attenzione all’innovazione. In questi anni anche l’agricoltura si è agganciata con successo alle innovazioni di Industria 4.0, assicurando la possibilità di accedere ai super-ammortamenti e agli iper-ammortamenti per il settore primario – ha dichiarato Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole, in visita oggi alla Fiera di Verona –. Innovazione e tecnologie stanno diventando a tutti gli effetti reali leve di investimento per le nostre imprese agricole. Dobbiamo lavorarci ancora tanto, ma abbiamo aperto una strada e quindi adesso bisogna insistere".Sono due gli effetti positivi degli investimenti in tecnologia e innovazione, secondo il ministro: "Per aumentare la redditività delle imprese e per essere più sostenibili, grazie a innovazioni di processo, di prodotto, a nuovi modi di produrre".Stimolato sul problema dell’Italian sounding nell’agroalimentare, Martina ha rivendicato il ruolo dell’Italia come protagonista sul fronte dei controlli. "Siamo i primi in assoluto in Europa per controlli e verifiche nei mercati europei o oltre confine – ha affermato Martina –. Dobbiamo avere regole forti in mercati aperti per tutelare, in particolare, le nostre produzioni di qualità e quindi le Dop e le indicazioni geografiche".