FIERAGRICOLA: MARTINA, TRA LE RASSEGNE EUROPEE PIù IMPORTANTI (3)

2 febbraio 2018- 18:59

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E, ancora, il record di export agroalimentare. "Siamo arrivati al ministero nel 2013 con un export agroalimentare di 30 miliardi di euro e nel 2017 siamo arrivati a 41 miliardi: oltre 10 miliardi in più in quattro anni, e sanno bene le cantine del Veneto che cosa ha significato. Molte cose sono ancora da fare".Fari puntati anche sulla Politica agricola comune dopo il 2020: "Abbiamo di fronte la sfida della Pac con un bilancio comunitario nuovo: abbiamo iniziato a lavorarci – ha detto Martina –. Io credo che l’Italia dovrà essere protagonista, soprattutto nei prossimi mesi, discutendo con Bruxelles per orientare alcune scelte strategiche della nuova politica agricola. Più noi salderemo agricoltura, alimentazione e ambiente anche nelle politiche di Bruxelles, più garantiremo un futuro all’agricoltura mediterranea, italiana ed europea".