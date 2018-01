FIERAGRICOLA: VICEMINISTRO OLIVERO, L'UE CONSIDERI LA POLITICA AGRICOLA ELEMENTO CENTRALE

31 gennaio 2018- 15:43

Verona, 31 gen. (AdnKronos) - "Dobbiamo difendere la Politica agricola comune in queste dimensioni. Dovremo discutere su come ripartirla meglio, ma è fondamentale che l’Europa continui a considerare l’agricoltura come elemento centrale". Lo ha detto questa mattina il viceministro delle Politiche agricole, Andrea Olivero, intervenendo al convegno 'Futuro primario. Dalla Politica agricola comune all’agricoltura 4.0, le prossime sfide dell’agricoltura italiana ed europea', che ha inaugurato la 113ª edizione di Fieragricola, rassegna internazionale del settore primario, in programma a Veronafiere fino a sabato 3 febbraio.E proprio da Fieragricola emergono le linee di quelle che dovranno essere le politiche e l’Europa del futuro, se si vuole assicurare un futuro all’agricoltura italiana: difesa della Pac; tutela delle indicazioni geografiche; etichettatura per informare il consumatore e assicurare maggiore valore aggiunto agli agricoltori; maggiore forza nei trattati internazionali di libero scambio. In gioco c’è un nuovo modello di globalizzazione, ancora tutto da plasmare. E Veronafiere accende i riflettori sul dibattito."Fin dalla sua nascita, nel 1898, Fieragricola ha indicato al mondo agricolo la strada dell’innovazione, cercando di dare risposte ai bisogni della società – ha esordito Maurizio Danese, presidente di Veronafiere –, perché quando parliamo di agricoltura non dobbiamo dimenticare che facciamo riferimento a un settore il cui benessere riguarda tutti noi. Oggi la sfida riguarda l’agricoltura di precisione, la digitalizzazione, senza abbassare la guardia su temi che nel mondo non sono così scontati, come la sicurezza e la salubrità delle produzioni agricole e animali, la qualità, l’accesso al cibo e la redditività degli agricoltori, aspetto imprescindibile se si vuole garantire un futuro al settore e agevolare un ricambio generazionale in Italia ancora troppo lento".