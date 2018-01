FIERAGRICOLA: VICEMINISTRO OLIVERO, L'UE CONSIDERI LA POLITICA AGRICOLA ELEMENTO CENTRALE (2)

31 gennaio 2018- 15:43

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Luca Zaia, presidente della Regione Veneto ha sottolineato: "Verona ha il merito di celebrare la fiera dell’agricoltura nella seconda regione agricola d’Italia, con 350 prodotti tipici, un fatturato di 6 miliardi di euro, oltre 60mila aziende agricole, che hanno saputo investire sull’identità, sulla tipicità e sulla distintività delle produzioni che oggi rappresentano un grande valore. Se noi abbinassimo agricoltura e turismo - la prima voce dell’economia regionale - in Veneto ai 6 miliardi di valore dell’agricoltura aggiungeremmo i 17 miliardi dell’industria turistica". "Dobbiamo investire di più su tracciabilità ed etichettatura, per sconfiggere il fenomeno dell’Italian sounding, che comporta perdite di valore per 60 miliardi di euro a livello internazionale. Dobbiamo fare in modo che in Europa prevalga la vera agricoltura dell’identità e degli agricoltori veri, perché attraverso l’agricoltura garantiamo la salute ai cittadini", ha sottolineato.