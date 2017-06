FIERE: 'ABILMENTE' A VICENZA E ROMA PER UN NATALE 'TOTAL WHITE'

18 giugno 2017- 17:36

Vicenza, 18 giu. (AdnKronos) - Abilmente, la Festa della Creatività, che ogni anno richiama migliaia di esperte e appassionate di manualità creativa, mette in scena le due edizioni d’Autunno a Vicenza dal 19 al 22 ottobre nei padiglioni di Fiera Vicenza – nuovo palinsesto, più spazi e varietà di proposte - e alla Fiera di Roma dal 2 al 5 novembre, per offrire anche al pubblico del Centro-Sud Italia l’esperienza esclusiva di incontrare esperti, trend setter, blogger e le principali aziende del settore della manualità creativa.Il punto di forza di Abilmente Autunno è naturalmente il tema del Natale, che quest’anno avrà il bianco come colore di tendenza. Dalle decorazioni alla tavola, dai piccoli regali da creare con le proprie mani alle idee più originali per confezionare i regali, Abilmente offrirà nelle due edizioni lo scenario più completo di tutto quello che si può realizzare con le varie tecniche per rendere il Natale unico e irripetibile.