1 dicembre 2018- 15:38 Fiere: Artigiano in Fiera sigla accordo con Egitto e Madagascar (3)

(Mi) - "In Africa c'è tanta imprenditorialità di necessità. Noi vogliamo diventare - ha aggiunto Frank Cinque, direttore generale di E4Impact Foundation, spin off dell'Università Cattolica - imprenditorialità di opportunità: che queste aziende possano avere le capacità gestionali per strutturarsi, per raccogliere finanziamenti, e quindi creare posti di lavoro ed estendere la loro azienda. In seconda battuta, anche incontrare aziende italiane, perché questo alza il livello di imprenditorialità necessario per fare il commercio internazionale e creare una piattaforma di sostenibilità per le imprese africane, oltre a creare create il tessuto delle pmi africane che, come sappiamo in Europa, è la base di ogni economia".All’inaugurazione della rassegna, oltre a Intiglietta, sono intervenuti anche l’ad di Fieramilano, Fabrizio Curci; il ministro della Solidarietà sociale dell’Egitto, Ghada Wali; la promotrice di Ferronerie d’Art (impresa e comunità del Madagascar), Violette Ralalaseheno, il rappresentante degli enti di formazione, Stefano Salina, e il presidente Comitato direttivo di Artigiano in Fiera, Maria Teresa Azzola.