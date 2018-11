16 novembre 2018- 15:53 Fiere: IEG, Matteo Marzotto si dimette, prosegue iter per quotazione

Vicenza, 16 nov. (AdnKronos) - Il consigliere Matteo Marzotto ha formalizzato ieri, con una lettera inviata alla Società ed all’azionista Vicenza Holding le proprie dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group (IEG). Marzotto aveva già presentato lo scorso 25 settembre le proprie dimissioni, con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni in borsa come previsto dagli accordi tra Rimini Congressi e Vicenza Holding. IEG, congiuntamente con i propri azionisti Rimini Congressi e Vicenza Holding, "prende atto di tale decisione e ringrazia Matteo Marzotto per l’operato svolto". Nel frattempo, prosegue il percorso verso la quotazione di IEG che "avverrà nei tempi previsti e comunque subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità", spiega una nota.