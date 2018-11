14 novembre 2018- 12:07 Fiere: spazio al vino a Tuttofood, nasce Tuttowine

Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Uno spazio e iniziative specificamente dedicate al vino, sbarcano a Tuttofood 2019, a fieramilano dal 6 al 9 maggio del prossimo anno. Grazie all’accordo siglato tra Fiera Milano Spa e Uiv, Unione Italiana Vini, la principale associazione di categoria del settore, nasce Tuttowine: una formula che presenta le opportunità di business specifiche del comparto ai target professionali italiani e internazionali. Sotto l’insegna L’Enoteca di Tuttowine, le aziende espositrici potranno promuovere i propri prodotti in un calendario di degustazioni e incontri, dedicati anche a temi di marketing. I visitatori di Tuttowine potranno così incontrare di un’ampia selezione di aziende vitivinicole, imbottigliatori e distributori di vino mentre per l’incoming, in linea con la strategia di Tuttofood, verranno selezionati top buyer italiani e internazionali altamente profilati per il comparto nelle categorie importatori e distributori, grossisti, dettaglianti, HoReCa, negozi di specialità e gastronomie, distribuzione moderna, compagnie aeree, navali e ferroviarie e, ultimo ma non meno importante, l’e-commerce.