5 dicembre 2018- 16:35 Fiere: Trentino protagonista all'Artigiano con cibo e turismo

Rho (Milano), 5 dic. (AdnKronos) - Trentino protagonista alla 23esima edizione di Artigiano in Fiera, la più grande fiera internazionale del settore, ad ingresso gratuito, dedicata all'artigianato mondiale, in corso fino al 9 dicembre al polo fieristico di Rho-Pero. Una vetrina per rilanciare un territorio che, colpito di recente dal maltempo, si è già rimesso in piedi e che nella 'nove giorni dell'artigianato' mostra "il giusto mix tra il mondo dell'enologia, quello gastronomico, il mondo del turismo, della ristorazione e dell'artigianato", come spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. "L'auspicio - evidenzia - è che chi viene qui a questa importante Fiera, dove noi siamo presenti dalla prima edizione, possa da una parte assaporare e vedere le bellezze artigianali e le bontà enogastronomiche, dall'altra venire in Trentino dove la stagione sciistica è alle porte: noi siamo pronti, le strade le abbiamo sistemate, vogliamo che i turisti possano venire a fare sport, ad acquistare i prodotti artigianali e a consumare i prodotti enogastronomici trentini", aggiunge. "La Fiera è una vetrina che serve al Trentino e a tutte le aziende qui presenti, fiore occhiello del nostro territorio, ma anche un'opportunità per riuscire a veicolare sempre più un messaggio di sistema - tra turismo, agroalimentare e artigiani - che sa cooperare e dialogare. Ci impegneremo perché lo si possa fare di più", chiosa. Un invito rilanciato dall'assessore trentino al Turismo, Roberto Failoni, che si dice "emozionato ed onorato di vedere il sistema Trentino al top in un'esposizione eccezionale come quella di Milano".