5 dicembre 2018- 16:35 Fiere: Trentino protagonista all'Artigiano con cibo e turismo (2)

(Milano) - E' Antonio Intiglietta presidente di Gestione Fiere, il padrone di casa della Fiera che quest'anno occupa 340.000 metri quadrati di superficie espositiva - presenti oltre 3mila espositori con prodotti provenienti da cento Paesi - a ricordare come il Trentino rappresenti "un punto di riferimento" e come da sempre questa regione sia capace di "mostrare e proporre ai visitatori la sua forte identità". L'allestimento del Trentino alla fiera a Rho "occupa uno spazio davvero molto importante: 1.250 metri quadri per 40 realtà che assieme fanno sintesi sulle specialità e le specificità del Trentino", come sottolinea l'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini. Protagonisti degli stand "sono 32 aziende artigiane, cioè artistiche e agroalimentare, i grandi comparti dell'agricoltura trentina, le trote dei nostri bellissimi fiumi e ruscelli, i formaggi, l'Istituto tutela grappa e i nostri vignaioli. E ancora: l'osperia con il cibo tipico dei piatti delle nostre montagne, uno spazio con tutte le località del mondo dello sci che da questa settimana sono pronte ad accogliere tanti appassionati", chiosa Rossini.