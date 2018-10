8 ottobre 2018- 09:38 Figc, Gravina candidato unico

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, è l'unico candidato alla presidenza della Federcalcio per l'Assemblea elettiva che si terrà il 22 ottobre 2018. Non sono arrivate in Figc altre candidature oltre a quella di Gravina presentata da Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti e le componenti Aia e Aiac.