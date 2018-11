16 novembre 2018- 15:47 Figc incontra Alibaba, obbiettivo sviluppo e promozione nel mercato cinese

Milano, 16 nov. (AdnKronos) - Il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha incontrato oggi nell'ufficio di Milano di Alibaba, Rodrigo Cipriani, Managing Director Italia, Spagna, Portogallo e Grecia del Gruppo Alibaba e Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia, con l'obiettivo di individuare opportunità per lo sviluppo e la promozione del calcio italiano nel mercato cinese.Il presidente Gravina ha commentato che la Federazione deve aprirsi al mondo, valorizzando il sistema calcio come ponte tra diverse culture. La Cina per storia, attenzione all'Italia e dimensione economica è una chiave fondamentale per la crescita del settore e la collaborazione con le piattaforme globali di Alibaba offre numerose opportunità. Infatti, Alibaba è tra le principali compagnie tecnologiche globali e leader dell'ecommerce in Cina con oltre 600 milioni di consumatori attivi e Alipay, parte della società affiliata Ant Financial, eroga servizi di mobile smart payment a oltre 900 milioni di utenti in Cina e Asia. Recentemente Alipay ha confermato il suo interesse per il calcio, sponsorizzando per il 2018-2026 le competizioni nazionali dell'Uefa.