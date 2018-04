23 aprile 2018- 14:38 Figlio di due mamme registrato all'anagrafe, primo caso in Italia

Torino, 23 apr. - (Adnkronos) - E’ stato registrato questa mattina in Comune a Torino, nell'anagrafe cittadina, il figlio di due mamme. Si tratta del primo riconoscimento alla nascita di un bimbo di una coppia omogenitoriale. A firmare l’atto che riconosce il bimbo figlio di Chiara Foglietta, vicecapogruppo del Pd in consiglio comunale, e della compagna Micaela Ghisleni, la sindaca Chiara Appendino."Una grande vittoria quella di oggi, non solo per noi ma per tutte le famiglie omogenitoriali di oggi e future. Si è fatta la storia. E' il primo caso in Italia di figlio riconosciuto alla nascita da due mamme con i suoi diritti fin dalla nascita", ha commentato Foglietta all’uscita da Palazzo Civico.