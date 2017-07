FINANCIAL TIMES, SALVATAGGIO DI MPS è BENVENUTO C'è SPAZIO PER AUMENTO REDDITIVITà

6 luglio 2017- 18:16

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - "Un'altra settimana, un altro salvataggio di una banca italiana. Il salvataggio di Mps, che detiene circa l'8% dei depositi italiani, deve comunque essere considerato come il benvenuto". Così scrive il 'Financial Times' commentando il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena in un articolo intitolato 'The full Monte' che riprende il titolo del film 'Full Monty' che significa servizio completo in italiano. "Le nuove regole Ue pensate per allentare il peso delle ricapitalizzazioni sui governi nazionali sono state eluse due volte nelle ultime due settimane". E scrive il quotidiano della City, "nessuna delle occasioni ha portato ad una svendita ampia". Nell'illustrare i punti principali del piano, l'Ft sottolinea che Mps punta nel 2021 "ad un rendimento sul capitale del 10%" e che "non ha previsto alcun aumento dei ricavi: la maggior parte del rendimento atteso proverrà dal taglio dei costi. E questo lascia lo spazio ad un ulteriore aumento della redditività". Nonostante un recupero del prezzo delle azioni, conclude il Financial Times, "le banche italiane ancora operano ad un valore contabile molto scontato rispetto agli istituti spagnoli. Questo gap potrebbe essere ridotto se il sistema bancario italiano continuerà ad essere sostenuto dallo Stato".